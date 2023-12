Mes | Giorgetti | “Non ho mai detto che l’Italia lo avrebbe ratificato Il Parlamento è sovrano e ha votato”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sul Mes “prima di tutto io non ho mainé in, né in Europa, né in nessuna altra sede cheil Mes. Ho letto cose assurde, assolutamente false e vi prego di prenderne atto”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo, in commissione Bilancio alla Camera, spiegando di averche dopo quattro rinvii “una decisione ilper serietàdovuta prenderla”. “Ilhae hacome avevo anticipato in sede europea dove ho sempre” che gran parte delera contraria e “l’esito sarebbe stato inevitabilmente questo”, aggiunge. “Il Mes non è ...

... per cui spinge in particolare Forza Italia (dopo aver dovuto cedere con l'astensione sulla ratifica del). Ferma la rigidità di, che ha detto che gli ultimi dati "vanno addirittura ...Ma anche sul nuovo Patto di stabilità e sul no alda parte del Parlamento. Loading...: non ci saranno manovre aggiuntive "Quello che posso dire è che le previsioni" del governo con i ...Il ministro in commissione Bilancio risponde anche sul Patto di stabilità. Ma per l'opposizione le parole del ministro di qualche giorno fa davanti alle telecamere restano come certificazione di una s ...Il ministro dell’Economia Giorgetti in audizione ribadisce che non bisogna fare “festa” sul Patto di Stabilità, perché ...