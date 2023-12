Mes | Giorgetti | «Non ho mai detto che l' Italia l' avrebbe ratificato Stop allucinazione sul superbonus»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sul Mes «prima di tutto io non ho mainé in Parlamento, nè in Europa, nè in nessuna altra sede che l'il Mes. Ho letto cose assurde,...

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Oggi in audizione il ministro Giorgetti non potrà sottrarsi in audizione alle domande sul Mes e sulla riforma del Patto ... (liberoquotidiano)

È arrivato in Commissione Bilancio alla Camera il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti . All’ingresso in aula ha salutato sorridente e detto ... (feedpress.me)

è tranquillo - assicurano fonti a lui vicine - , se ci saranno domande è pronto a rispondere in commissione. "Il Parlamento ha chiesto al ministro di parlare die Patto di stabilità - ...si era detto disponibile a rispondere alle domande dei commissari solo sulla manovra , ma ...considerando l'incalzare delle opposizioni che da giorni chiedevano di riferire sule sul ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Mes non è nè la causa nè la soluzione del nostro problema. Il nostro problema si chiama debito. Il debito va ...Sul Mes «prima di tutto io non ho mai detto né in Parlamento, nè in Europa, nè in nessuna altra sede che l'Italia avrebbe ratificato il Mes. Ho letto cose ...