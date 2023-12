Mes | Calenda | ' Giorgetti si dimetta | non gode più fiducia sua maggioranza'

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "dopo aver detto 'il Mes era positivo per l'Italia da un punto di vista economico e finanziario' e averlo visto bocciare in aula senza colpo ferire, su iniziativa del suo partito, dovrebbe dimettersi. È chiaro che il Ministro nonpiù delladella suae dunque non puòre di quella dei suoi interlocutori internazionali". Così Carlosui social. "Per un paese fortemente indebitato lae l'accountability sono valori che non posso venir meno. Per molto meno nella storia repubblicana Ministri hanno compiuto questo atto anche a tutela della propria dignità personale".

Ci sarebbe poi un'altra parabola, quella di Mariastella Gelmini , oggi in Azione con Carlo. ... Molinari e Lupi) una risoluzione che domandava al premier Conte di non ratificare il. Era il ...Mariastella Gelmini , oggi in Azione con Carloha cambiato totalmente idea sul. Un vera e propria giostra dell'incoerenza dove sono saliti molti altri nomi noti . L'ex ministro dell'Istruzione aveva firmato con i capigruppo dei partiti ...Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Giorgetti dopo aver detto ‘il Mes era positivo per l’Italia da un punto di vista economico e finanziario’ e averlo visto bocciare in aula senza colpo ferire, su iniziativa ...Nel 2020 Mariastella Gelmini affermava che Forza Italia avrebbe votato No alla riforma del MES: "Siamo invece favorevoli alla linea sanitaria del fondo salva stati, soldi necessari per l'emergenza pan ...