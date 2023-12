Mercato Milan | difensore e attaccante le priorità È la strategia giusta?

Sarà Matteo Gabbia il primo acquisto delnella finestra invernale del. L'operazione si può considerare virtualmente conclusa: il difensore rientrerà in anticipo dal prestito al Villareal , chiudendo la sua esperienza spagnola ...Le azioni ordinarie emesse dalla società napoletana Gruppo Editoriale Simone , sono ammesse alle negoziazioni sulEuronext Growth(EGM) da Borsa Italiana a partire dal 27 dicembre 2023, e verranno trattate a partire dal 29 dicembre 2023. Durante il primo giorno di negoziazione, non sarà possibile ...Per la Serie A è una fine di anno solare piena di impegni, ma purtroppo anche di infortuni illustri: nuova tegola per allenatore e tifosi.Tutto fatto per il ritorno del difensore classe '99, arruolabile già dalla sfida di Coppa Italia del 2 gennaio. Si cerca anche un altro centrale, in attacco piace Guirassy dello Stoccarda ...