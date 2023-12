Mercato Juventus | sfuma Fabian Ruiz | spunta il nuovo obiettivo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ildellapotrebbe decollare in maniera totale già nel corso delle prossime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero mollato definitivamente il possibile affondo suLa Juve non piomberà con forte decisione suin vista delle prossime settimane di. L’attuale centrocampista del PSG, infatti, dovrebbe restare alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L’inizio del nuovo anno è sempre un periodo cruciale per il calcio italiano, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per le squadre di Serie ... (calcioweb.eu)

E al netto di eventuali operazioni ditutte da verificare, l'abbrivio di un periodo così ... Poi tante trasferte che citiamo in ordine cronologico: Pineto,B, Pescara e a chiudere il ...La sessione diinvernale " dal 2 al 31 gennaio " si avvicina, le big italiane studiano le mosse per ..., Inter, Milan, Lazio, Napoli e Roma stanno muovendo le prime pedine sulla ...Il Napoli sarà una delle squadra più attive nel mercato di gennaio, con il club che deve provare a rimediare agli errori estivi ed una classifica che, ad oggi, vede i Campioni d'Italia posizionati al ...Accostato alla Juventus in chiave mercato, Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell'Udinese e della nazionale serba, è un obiettivo di mercato concreto del Napoli. Come riportato ...