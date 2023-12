Meloni rimanda di nuovo la conferenza stampa di fine anno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lanon si deve fare. Neanche stavolta. Slitta diil tradizionale appuntamento diin cui la presidente del Consiglio, Giorgia, dovrebbe incontrare i giornalisti e rispondere alle loro domande. Laera prevista per domani, giovedì 28 dicembre, alle ore 11 alla Camera. Ma l’incontro è stato rinviato, così come già avvenuto il 21 dicembre. Era quella, infatti, la data fissata inizialmente per la, ma in quel caso si era deciso per un rinvio a causa dello stato influenzale della presidente del Consiglio.rinvio per ladidi ...