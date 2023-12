Meloni | altro rinvio della conferenza stampa di fine anno | Palazzo Chigi “Recrudescenza dello stato influenzale”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È stata rinviata per la seconda volta ladidi Giorgia, prevista per giovedì 28 dicembre. Il tradizionale appuntamento con i giornalisti era giàprogrammato per il 21 dicembre, ma era saltato a causa dell’influenza che ha colpito il premier. Influenza che, fa

Il governo di Giorgiaè stato duttile e pragmatico sul piano europeo. È il giusto coro di questi giorni per ... Ma c'è ben, anche senza il Mes, e forse anche lei lo sa viste alcune recenti ...Giorgiaancora influenzata,rinvio della conferenza stampa 'La Conferenza stampa di fine anno con la presidente del Consiglio Giorgiaprevista per domani, giovedì 28, non avrà ...Giambruno torna in Mediaset sì o no Se ne parla molto in questi giorni natalizi dove le copertine della cronaca sono del tutto prese dai Ferragnez ma, tra le righe, ci sono altre vicende che tengono ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...