Mediaset manda via Augusto Minzolini in anticipo | il saluto al pubblico di “Stasera Italia”

Dopo otto mesi torna in televisione “The Voice Kids”, cinque puntate condotte da Antonella Clerici , in cui a cantare e a sfidarsi per entrare in una ... (caffeinamagazine)

Carmelo Caruso per il Foglio - Estratti AUGUSTO MINZOLINI SAFIRIA LECCESE - STASERA ITALIA WEEKEND Chiamano Augusto Minzolini per alzare il livello, ma dopo tre mesi lo cacciano perché lo ha alzato ...ha in prima serata su Canale 5 il 24 dicembre Elisa: Buon Natale anche a te - An Intimate ... Arrivando a Boing , il 23 e il 24 dicembrein onda Harry Potter: Il Torneo Delle Case Di ...Giambruno torna in Mediaset Ecco la richiesta ufficiale mandata a Pier Silvio Berlusconi per ricucire il rapporto perso.Andrea Giambruno ha parlato con Pier Silvio Berlusconi durante le vacanze di Natale. Vuole tornare a condurre dopo i fuorionda di Striscia.