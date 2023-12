Mediaset “ferma” Augusto Minzolini in anticipo | “È terminato il nostro tempo a disposizione” Cosa è accaduto

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)in. “Èilcome èil ciclo delle mie conduzioni di Stasera Italia Weekend“, ha detto l’ex direttore del Tg1 nella puntata in onda la sera del 24 dicembre mentre gli italiani non erano certo incollati allo schermo. “Ringrazio tutti, è stata una esperienza nuova che mi ha arricchito. Mi sono trovato benissimo con tutti i collaboratori che mi hanno accompagnato in questi mesi, dal regista agli autori dai truccatori ai cameramen. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito, vi auguro buon Natale e uno splendido Capodanno”, ha conclusocon parole di addio. Ascolti tiepidi in giornate a dir poco ...

Brutta notizia per il pubblico di Canale 5. Per Ciao Darwin disposta la sospensione dopo l’ultima puntata andata in onda nella serata di venerdì 22 ... (caffeinamagazine)

commenta Non sil'arrivo di migranti a Lampedusa: nelle ultime 24 ore gli sbarchi sono stati 18. In totale all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacola, gestito dalla Croce rossa, vi sono circa 660 persone. ...La rete ammiragliamette in pausa le soap per i due giorni 'cruciali' del Natale. Anche Beautiful e La Promessa - soap di successo di Canale 5 - salteranno infatti oggi l'appuntamento con i ...Terra amara è attualmente sospesa sui teleschermi di Canale 5. La soap opera inizialmente doveva rimanere ferma il 25 e 26 dicembre in occasione di Natale e Santo Stefano. Poi Mediaset ha cambiato ...Cremonese avanti al 'Barbera'. Per ora decide Castagnetti Ha preso il via con il lunch match delle 12:30, la 19ª giornata del campionato di Serie B, ultima del girone di andata: consueto boxing day ch ...