Mazzocchi al Napoli? Scarlato | “Giocherà a sinistra e sarà titolare”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Scopri la sorprendente strategia delper! Le parole disvelano un cambio di posizione inaspettato. Il calciomercato è alle porte, e ilsta già preparando la sua strategia per la prossima sessione di acquisti e cessioni. In particolare, l’attenzione del club è focalizzata su Pasquale, terzino destro attualmente in forza alla Salernitana. Tuttavia, una sorpresa potrebbe attendere i tifosi partenopei, come rivelato in esclusiva da Gennaro, attuale tecnico del Pompei, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” su Tele A. Scelte tattiche a sorpresaha svelato una possibile rivoluzione tattica per, suggerendo un cambio di posizione inaspettato: “Per me, Pasquale ...