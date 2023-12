Mazzarri costretto a modifiche tattiche contro il Monza | il modulo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)il, potrebbe optare per la difesa a tre. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Definire una serataccia quella del Napoli di Walter Mazzarri è quasi riduttivo. Sconfitta per 2-0 contro la Roma all’Olimpico, settimo posto in ... (ilfattoquotidiano)

Ha perso il pullman , Walter Mazzarri . Non quello della Champions League, sebbene il suo Napoli sconfitto 2-0 dalla Roma abbia subito un duro colpo ... (liberoquotidiano)

Mazzarri costretto a modifiche tattiche contro il Monza , potrebbe optare per la difesa a tre. L'articolo Mazzarri costretto a modifiche ... (forzazzurri)

Francesco Modugno, collega i Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul Napoli : Il Napoli vuole provare a ritrovare quella qualità che chiede, un Napolia cambiare, ma che potrebbe apportare modifiche tattiche nuove. Contro il Monza potrebbe vedersi la difesa ...Il Napoli è costretto a invertire quanto prima la rotta per evitare di trovarsi troppo lontano dall'alta classifica La sconfitta contro la Rom ..."La Repubblica" ha analizzato come Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, avrebbe in mente di rivoluzionare l'assetto tattico della squadra.