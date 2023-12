Maxi concorsi 2023 Agenzia delle entrate per circa 4 500 funzionari | ecco il programma dettagliato delle selezioni

Agenzie delle Entrate, oltre 188mila domande per i dueProve scritte "sprint": per entrambe le procedure si terranno nella prima metà di novembre e saranno espletate su più sedi... Alle ...Veniva riempita di regali Giuseppa Messina, detta Maria Pia, la funzionaria dell'Asp di Trapani finita in carcere nell'inchiesta Aspide sulgiro di corruzione nella sanità. E' lei la figura ...Per molti dipendenti pubblici la sorpresa non è stata delle migliori. Il maxi-anticipo del prossimo rinnovo dei contratti pagato insieme alla tredicesima nei giorni scorsi, è stato ...Una opportunità da non perdere un numerose Regioni del Sud Italia. Offerte di lavoro in vari ambiti del settore pubblico.