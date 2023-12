Matteo Berrettini | la notizia era nell' aria | l' ultimo atto di un atto terrificante

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il 2023 è stato un annoperfino in fondo. Come se non bastassero gli infortuni che gli hanno distrutto la stagione, il tennista romano ha dovuto rinunciare alle qualificazioni del torneo Atp 250 di Brisbane a causa di un problema al piede. Laerada giorni, ma l'ultima speranza di vederlo all'opera in Australia è crollata nel pomeriggio di ieri.è quindi destinato a scendere ulteriormente dalla 92esima posizione attuale: il prossimo anno si prospetta ancora più duro, conche deve ricostruire la sua carriera praticamente da zero. Se decidesse 100 di tornare direttamente per gli Australian Open, lo farebbe partendo fuori dalla top. Nel frattempo Jannik Sinner si è preso qualche ...

