Massive Attack in concerto in Italia | data 2024 e biglietti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dopo sei anni il 13 lugliotornano incon ilin Piazza Sordello a Mantova, già disponibili le prevendite Ihanno annunciato il loro grande ritorno indopo sei anni con un imperdibile appuntamento il 13 luglioin Piazza Sordello a Mantova. Il gruppo formato da Robert “3D” Del Naja e grandt “Daddy G” Marshall, è pronto a riportare la magia del trip hop nel nostro paese con uno show indimenticabile. A partire dalle ore 11:00 di martedì 12 dicembre, isono disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale deisarà aperta alle ore 11:00 di mercoledì 13 ...

