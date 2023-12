Martina Stella torna single | è finita col marito Andrea Manfredonia

Gioie e dolori per Martina Stella . Se da un punto di vista professionale l’attrice vive un momento sereno, e presto tornerà sul piccolo schermo ... (dilei)

Gioie e dolori per Martina Stella . Se da un punto di vista professionale l’attrice vive un momento sereno, e presto tornerà sul piccolo schermo ... (dilei)

In un vortice di emozioni, Martina Stella affronta un periodo contrastante della sua vita. Professionalmente, l’attrice è serena e attende il suo ... (thesocialpost)

si è separata da Andrea Manfredonia. A dare l'annuncio la stessa attrice sulle pagine del settimanale Oggi: "Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. Ad agosto mi sono ...torna in tv, Claretta Petacci su Rai1is back . L'attrice lanciata nel cinema a 16 anni da 'L'ultimo bacio', torna su Rai 1 nei panni di Claretta Petacci (' La lunga ...In un vortice di emozioni, Martina Stella affronta un periodo contrastante della sua vita. Professionalmente, l’attrice è serena e attende il suo ritorno televisivo nella fiction “La lunga notte“.Martina Stella è tornata single dopo sette anni di matrimonio con Andrea Manfredonia. La separazione è avvenuta ad agosto per "motivi insuperabili".