Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono separati | “Motivi insuperabili”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Gioie e dolori per. Se da un punto di vista professionale l’attrice vive un momento sereno, e presto tornerà sul piccolo schermo nella fiction La lunga notte, in amore la situazione è decisamente differente. L’interprete de L’ultimo bacio ha infatti dichiarato di aver detto addio al marito: “Ierano. Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita”.e l’addio adA 4 mesi dall’addio,conferma la separazione dal marito, con il quale era sposata dal 2016. Non è un momento semplice per l’attrice, che ha parlato della fine della ...