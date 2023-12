Marlon Brando è troppo eccitato | scintille tra Lupi e Benifei in diretta

Alta tensione a L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda mercoledì 27 dicembre su La7 a scontrasi duramente sono Maurizio Lupi e Brando Benifei . Al ... (liberoquotidiano)

Alla vigilia del suo libro di memorie, la leggendaria cantante e attrice invita Vanity Fair nella sua casa di Malibu per parlare di musica, cani, ... (vanityfair)

Il monologo del colonnello Kurtz in Apocalypse Now vale più di ogni editoriale. Lui aveva colto L’orrore purissimo da cui è mosso chi è libero dal ... (huffingtonpost)

Barbra Streisand : "Marlon Brando si offrì di fare sesso con me - poi siamo diventati amici"

Nel suo nuovo libro di memorie, 'My Name is Barbra', la Streisand rivela nuovi dettagli piccanti sulla sua amicizia con Marlon Brando. Barbra ... (movieplayer)