Marlon Brando è troppo eccitato | Lupi asfalta il piddino Benifei | esplode la rissa a La7 | Video

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Alta tensione a L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda mercoledì 27 dicembre su La7 a scontrasi duramente sono Maurizio. Al centro, il Mes. L'ex ministro e leader di Noi con l'Italia si rivolge direttamente al conduttore David Parenzo: "Mi faccia dire una cosa, visto chemi ha interrotto cento volte". Immediata la replica dell'eurodeputato del Pd che chiede: "Perché dileggia il mio nome?". E ancora, l'esponente di centrodestra tira dritto: "Siccome ha detto che è un cinepanettone...". Ma lui non riesce neppure a finire la frase, che subitoattacca. "Mi ha interrotto cento volte...", rincara la dosementre l'interlocutore sembra non voler sentire ragioni: "L'ho interrotta solo una volta, quando ha detto una cosa falsa". ...

Nel suo nuovo libro di memorie, 'My Name is Barbra ', la Streisand rivela nuovi dettagli piccanti sulla sua amicizia con Marlon Brando . Barbra ... (movieplayer)

Il monologo del colonnello Kurtz in Apocalypse Now vale più di ogni editoriale. Lui aveva colto L’orrore purissimo da cui è mosso chi è libero dal ... (huffingtonpost)

L'UEFA nella persona di Ceferin, al pari, se non peggio di Don Vito Corleone, interpretato danel cult movie il Padrino, si era finora persino arrogato il potere di sanzionare club che ...Mourinho è l'equivalente diin Apocalypse now (il colonnello Kurtz) , è un mito del calcio e non solo. E i Friedkin vivranno questi mesi con in casa Marloche vuole rimanere e ...Il 2024 si prospetta ricchissimo di anniversari da ricordare legati al mondo del cinema, della musica e della letteratura. Dai centenari delle nascite di dive del calibro di Marlon Brando e di ...Scontro tra Maurizio Lupi (Noi Moderati) e Brando Benifei (PD): "Marlon Brando mi ha interrotto cento volte...", "L'ho interrotta solo una volta, quando ha detto una cosa falsa".