Mario De Sclavis nuovo comandante Polizia Locale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)Deè ilgenerale del Corpo didi Roma Capitale. Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato nel pomeriggio del 27 dicembre l’ordinanza con la sua nomina. Già Vicedel Corpo e attualmente Responsabile dell’Ufficio per la mobilità in vista del Giubileo, Desuccede alUgo Angeloni che a fine mese arriva alla fine del suo mandato, iniziato nel dicembre del 2020. “Abbiamo scelto la persona giusta per guidare il processo di rafforzamento dellache stiamo portando avanti, a partire dall’imminente ingresso di 800 nuovi vigili con il concorso le cui prove si sono da pochi giorni concluse. Nell’anno che ci porterà al Giubileo ...