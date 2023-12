Maria De Filippi a Stefano De Martino | “Sei sempre il solito scemo” Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)Deshow, a Santo, su RaiDue. Uno speciale nel quale il conduttore si è cimentato in un one man show (qui l’intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti per FQMagazine): produzione di alto livello e i monologhi del suo spettacolo teatrale adattati alla tv. Ma anche tanti, tantissimi ospiti. Una tra tutti,De, a sorpresa sulla seconda rete Rai. “È vero quello che dice, che era stato scartato ma io misi la mano sulla sua spalla e lo ripescai”, il racconto della conduttrice di Amici a proposito della partecipazione del ballerino che poco prima, riferendosi a lei, aveva detto: “Io dicoche adda campà cient’anne”, ricevendo in cambio un “seiil“. Deha ...