Marco Melega | l’imprenditore condannato per truffa si “fuma” le cartelle esattoriali da 50 mln e le usa per pulirsi la Lamborghini - VIDEO

Il controverso imprenditore, di Padenghe sul Garda, ha postato sui social queste foto e video, commentando: "La carta non si butta., discusso imprenditore italiano recentemente oggetto di attenzioni da parte della stampa italiana per una vicenda giudiziaria, è uno degli atleti allenati dal Coach Cossi. "...L'imprenditore Marco Melega ha pubblicato un video su Instagram in cui usa le cartelle esattoriali da 50 milioni di euro ricevute dall'Agenzia delle Entrate per pulire la sua Lamborghini ...«La carta non si butta. Si usa. Soprattutto quella molto cara. Siate liberi di commentare con suggerimenti alternativi su come utilizzare carta che costa 50 milioni di ...