Marchesini 2023 vela straordinario | a Parigi per le medaglie

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di bilanci e non solo per il direttore tecnico azzurro ROMA - Un bilancio, soprattutto per "la solidità che abbiamo raggiunto, la continuità di risultati e di crescita ora slegata dai singoli nomi, dai singoli equipaggi. Questo è frutto dell'impostazione. Ci sono voluti anni, ma