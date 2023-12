Manovra | rush finale senza modifiche | Governo pronto al voto alla Camera

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dopo le festività natalizie, a Montecitorio è in corso l’ultima fase frenetica per l’approvazione della legge di bilancio. La corsa contro il tempo è prioritaria al fine di completare l’approvazione dellaentro la fine dell’anno, previstaintoppi. Le richieste di modifica al testo presentate dalle opposizioni sono circa un migliaio (350 quelle del Partito Democratico, 320 del Movimento 5 Stelle, 254 di Alleanza Verdi e Sinistra, 70 circa per Azione e il resto suddivisi tra Italia Viva e il gruppo Misto), ma nessuna sarà votata: il testo resta “blindato” e sarà approvato quello concordato dmaggioranza. Il testo, già approvato dal Senato, rimarrà inalterato e i deputati dovranno solo ratificare le decisioni dei senatori. Giovedì, il testo sarà discusso nell’Aula della, con la necessità di ...

