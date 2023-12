Manovra | Richetti Azione | “Si sono trovati i soldi per tutte le segreterie dei ministeri ma non per la sanità”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Arriverà in Aula unain cui siperledei, ma non per infermieri, medici e per la priorità cherivendica da tempo che è la. Addirittura su un fenomeno drammatico come la violenza di genere ci hanno dovuto pensare le opposizioni. Penso che sia una legge di bilancio da bocciare su tutta la linea”. Così il deputato Matteodiparlando della prossima Finanziaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

