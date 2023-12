Manovra | la corsa contro il tempo | Pella FI a Notizie com | “Le proposte escluse rientreranno nel Milleproroghe”

Con la seduta di oggi in commissione Bilancio al Senato entra nel vivo l’iter di conversione in Parlamento della manovra . Il percorso è blindato, ... (feedpress.me)

Dl proroghe - si riaprono i termini per uno dei condoni della scorsa manovra. Stop allo smart working per i lavoratori con figli under 14

Nulla di fatto per lo smart working per i dipendenti privati genitori di under 14: terminerà il 31 dicembre. In compenso si riaprono i termini per ... (ilfattoquotidiano)