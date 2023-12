Manovra | inizia il processo a Giorgetti | sotto attacco per Mes e Patto di stabilità

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il ministro dell’Economia, Giancarlo, è pronto a essere messodalle opposizioni. Oggi in commissione Bilancio, alla Camera, è atteso alle 14 per partecipare all’esame dei lavori sulladopo una richiesta di un’informativa presentata dalle opposizioni. Che, c’è da giurarlo, incalzerannosui temi legati alla legge di Bilancio, ma anche e soprattutto suldi, con regole ritenute troppo stringenti e penalizzanti per l’Italia, e sul Mes, con la mancata ratifica del Parlamento italiano che rischia di isolare il governo in Ue.assedio, dal Mes aldiProprio dopo il voto sul Mes le opposizioni hanno chiesto le ...

Il Palermomale la gara, perché al settimo minuto di gioco va subito sotto: Ghiglione col ... La formazione di Corini spinge, con unarapida che mette in difficoltà la difesa avversaria. ...E per non esserne travolti, poco alla voltaa formarsi una specie di scorza. Che serve a ... Se per le iniziative messe in atto contro lac'era stata solo l'adesione di Cgil e Uil, perché ...I lombardi scappano due volte con Ghiglione e Castagnetti, ma vengono riacciuffati da Nedelcearu prima e Di Francesco poi. Corini cambia tutto l'attacco alla ricerca dei tre punti. Lo sloveno la risol ...Con la manovra economica in via di approvazione, il governo si prepara a varcare la soglia del nuovo anno aprendo il cantiere del Milleproroghe 2023. Il provvedimento annuale, noto per estendere i tem ...