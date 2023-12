Manovra | Giorgetti | “Migliora tutti i saldi di finanza pubblica”

'Io non ho mai detto in nessuna sede che l'Italia avrebbe ratificato il Mes, ho letto cose assurde e false. Io ho solo ricordato in sede europea che ... (247.libero)

'Io non ho mai detto in nessuna sede che l'Italia avrebbe ratificato il Mes, ho letto cose assurde e false. Io ho solo ricordato in sede europea che ... (247.libero)

Il ministro sulla: "Al Senato migliorati tutti i saldi di finanza. Mantenuti intatti quadratura e impianto della proposta'Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo, nel suo intervento in commissione Bilancio alla Camera nell'ambito dell'esame della. fil 27 - 12 - 23 16:13:11 (0352)PA,IMM 5 NNNNTesa audizione del ministro dell’Economia Giorgetti alla Commissione Bilancio della Camera che sta approvando la manovra di bilancio che domani sarà all’esame finale dell’Aula – Le opposizioni ...roma, 27 dic – “Non ho mai detto in nessuna sede che l’Italia avrebbe ratificato il Mes, ho letto cose assurde e totalmente falso. Ho solo detto in sede europea che il parlamento aveva di volta in vol ...