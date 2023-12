Manovra | Giorgetti | Debito pubblico è il nostro problema | il Mes non è la soluzione

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) 'Io non ho mai detto in nessuna sede che l'Italia avrebbe ratificato il Mes, ho letto cose assurde e false. Io ho solo ricordato in sede europea che il Parlamento italiano aveva di volta in volta ...

'Io non ho mai detto in nessuna sede che l'Italia avrebbe ratificato il Mes, ho letto cose assurde e false. Io ho solo ricordato in sede europea che ... (247.libero)

Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo, nel suo intervento in commissione Bilancio alla Camera nell'ambito dell'esame della. fil 27 - 12 - 23 16:13:11 (0352)PA,IMM 5 NNNN... "Il Mes Da ministro dell'Economia l'avrei ratificato", diceIl Mes e i dolori diIl rush finale dellatra Mes, Superbonus e Patto di stabilità 'Non ho mai detto né in ...Tesa audizione del ministro dell’Economia Giorgetti alla Commissione Bilancio della Camera che sta approvando la manovra di bilancio che domani sarà all’esame finale dell’Aula – Le opposizioni ...roma, 27 dic – “Non ho mai detto in nessuna sede che l’Italia avrebbe ratificato il Mes, ho letto cose assurde e totalmente falso. Ho solo detto in sede europea che il parlamento aveva di volta in vol ...