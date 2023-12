Manovra | Bonelli | ' iniqua e ingiusta | nulla per contrasto a povertà'

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “E' unaquella della Premier Meloni: hanno deciso di non riscuotere la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, circa 10 miliardi di euro. Noi invece proponiamo che queste risorse siano destinate ai redditi più bassi, alla crisi climatica, alle pensioni e alla spesa sanitaria". Cosí al Tg1 il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo. “La criticità maggiore è nell'assenza di supporto adeguato per le famiglie più vulnerabili economicamente e per quelle piccole e medie imprese che affrontano tempi duri. Mentre un numero considerevole di cittadini italiani vive al di sotto della soglia di, non vengono adottate strategie efficaci per contrastare l'aumento dei costi della vita o per fornire un aiuto ...

