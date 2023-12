Manovra al rush finale | opposizioni pronte a incalzare Giorgetti sul Mes

In Commissione laè attesa da oltre mille emendamenti di cui 350 del Pd e 325 del Movimento Cinquestelle. Le opposizioni pretendono siano votati uno per uno, sono pronte all'ostruzionismo, ...Il numero uno di via XX Settembre non si è sottratto ma, per bocca del sottosegretario al Mef Federico Freni, ha avvertito i partiti: si parlerà solo di, le audizioni sugli altri temi si ...Dopo la pausa natalizia riprende oggi in commissione Bilancio alla Camera l'esame della manovra. La prima convocazione è fissata per le 11, quando si ...L’impianto della Legge di Bilancio 2024 è ormai definitivo, dopo la votazione degli emendamenti in Commissione di Bilancio del Senato e l’approvazione del Senato stesso. I prossimi passi, puramente fo ...