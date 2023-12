Manchester City | Kimmich per rimpiazzare Phillips

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Joshuapotrebbe essere il prossimo obiettivo del, vista l’uscita dal centrocampo di KalvinIlavrebbe individuato il sostituto di Kalvin, in uscita dal club con direzione, al momento favorita, Juve. Al suo posto, come riportato da Talk Sport, potrebbe arrivare Joshua. Il centrocampista del Bayern Monaco, infatti, è uno degli obiettivi delper rinforzare la squadra: con il suo arrivo alla corte di Guardiola, si procederebbe poi alla cessione dell’inglese. Si vocifera che il rapporto trae Tuchel in Baviera non sia proprio armonioso…

