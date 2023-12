Manchester City | bruciata la concorrenza per Echeverri

Premier League LIVE : Chelsea 1-1 - Manchester City sotto Continua la 19esima giornata di Premier League, in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby... (calciomercato)

Premier League LIVE : Chelsea 1-1 - Manchester City 0-0 Continua la 19esima giornata di Premier League, in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby... (calciomercato)

Premier League LIVE : Chelsea avanti 1-0 - Manchester City 0-0 Continua la 19esima giornata di Premier League, in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby... (calciomercato)

Premier League LIVE : Chelsea avanti 1-0 - poi in campo il Manchester City Continua la 19esima giornata di Premier League, in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby... (calciomercato)