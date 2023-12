Mamma mia | Stefano Pioli affondato anche da Salvini | poche ma pesantissime parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La parabola disulla panchina del Milan sembra davvero vicina alla fine. Sabato 30 dicembre i rossoneri torneranno in campo, a San Siro contro il Sassuolo: se non arrivassero i tre punti, il club potrebbe davvero decidere di cambiare. Anzi, secondo alcuni bookmakers potrebbe cambiare in ogni caso: il Milan starebbe prendendo solo tempo per definire nei dettagli la successione. Ed in questo contesto si fanno i nomi di Antonio Conte e Roberto De Zerbi, due mister di primissimo livello che, però, arriverebbero soltanto all'inizio della prossima stagione. Per l'eventuale interregno, la situazione deve essere ancora definita. Per certo,ora ha perso il sostegno di una grossa fetta della tifoseria: pesail numero-record di infortuni, imputato alla preparazione atletica e alle decisioni dello staff ...