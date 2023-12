Malpensa | gravissimo incidente | morto un 22enne

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) ,un altro passeggero di 19 anni. Illeso un terze giovane di 20 anni Unsi è verificato la scorsa notte all’uscita di Buscate nord, comune del Milanese. Secondo una prima ricostruzione dell’, due un’auto Audi si è schiantata contro il guardrail lungo la strada statale 336 in direzione. Nell’auto viaggiavano due giovanissimo di 22 e 19 anni. Il ragazzo di 22 anni, alla guida dell’auto, èsul colpo, a seguito delle ferite riportate, mentre il 19enne è in gravissime condizioni. L’, le cui cause sono al vaglio della polizia stradale di Magenta, è avvenuto intorno alle 2 di questa notte. La vittima è originario di Nosate (Mi) e sarebbepochi minuti dopo il violento impatto. Lo fanno ...

