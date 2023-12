Malore improvviso in auto | Manuela muore a 24 anni in autogrill davanti a un amico

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tragedia ha colpito una giovane donna di 24Rosolek, che è deceduta a seguito di unmentre viaggiava instrada. L’incidente è avvenuto mercoledì 27 dicembre, poco prima delle 11, sulla A12 vicino alla stazione di servizio Brugnato sud, in provincia di La Spezia. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Tirreno,si è sentita male improvvisamente mentre era in viaggio. Al suo fianco c’era un, che ha immediatamente chiamato i soccorsi in un disperato tentativo di aiuto. Sul posto sono rapidamente intervenuti gli operatori sanitari dell’medica Delta 3 e della Pubblica assistenza di Brugnato. Nonostante i ferventi sforzi dei soccorritori, che hanno tentato la rianimazione, per ...

E' morto ieri (26 dicembre) nella sua abitazione, in seguito ad un, Silvio Trucchi, 79 anni appena compiuti il 20 dicembre. Molto conosciuto a Saluzzo, ha affiancato per anni la moglie Rita, i cognati Teresina Birolo e Piere Capellino , nello ...Mistero sulla morte improvvisa di una ragazza di 24 anni residente in Val di Magra colpita da un. La giovane viaggiava come passeggera di una vettura sull'autostrada A12 Genova " ...LA SPEZIA - Muore a 24 anni per un malore che l'ha sopraggiunta mentre viaggiava in auto. Manuela Rosolek si è sentita male mercoledì 27 dicembre, poco prima delle 11, ...Sarà eseguita domani mattina l'autopsia sul corpo di Domenico Buonamico, lo studente di 22 anni ritrovato senza vita ieri sera nel suo appartamento in via Montenegro, strada del quartiere Umbertino di ...