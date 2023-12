Malagrotta | Procura Roma apre fascicolo per incendio doloso | impianto sequestrato

Roma , 27 dic. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all' incendio divampato domenica all'impianto di ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per incendio doloso in relazione al rogo divampato domenica all’ impianto Roma no di Malagrotta ... (periodicodaily)

Ladi Roma ha aperto un fascicolo per incendio doloso in relazione al rogo divampato domenica all'impianto romano diper lo smaltimento dei rifiuti. I pm, coordinati dal procuratore ...Ladi Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio divampato domenica all'impianto diper lo smaltimento dei rifiuti. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto ...Sequestrate anche le telecamere di sorveglianza. L'ex ras dei rifiuti Cerroni: 'Rogo a 18 mesi dal precedente, servono risposte' ...Biodigestore di Casal Selce erede di Malagrotta per il Sindaco Gualtieri, ma esplode la rabbia del comitato del no ai microfoni di TAG24.