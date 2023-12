Malagrotta | Coldiretti | “Danni incalcolabili per le aziende agricole”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Roma, 27 dicembre 2023 – Preoccupazioni per lesoprattutto ortofrutticole, che si trovano nell’area colpita dall’incendio del Tmb1 nella discarica dia Roma. Quintali i prodotti alimentari che saranno destinati al macero e ingenti i. Intanto inevitabilmente e a scopo precauzionale un’ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha vietato per un raggio di 6 chilometri dal luogo dell’incendio, la raccolta e il consumo di prodotti alimentari di origine vegetale e il pascolo degli animali da cortile, oltre alle attività sportive all’aperto. Al momento non risulterebbe dall’ordinanza che siano interessate dalle restrizioni anche lezootecniche, probabilmente e come ci auguriamo, perché sia i foraggi che il latte vaccino che producono, si trovano all’interno ...

Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, che chiede di mettere in atto tutte le misure necessarie per tutelare i cittadini e le imprese agricole. Cresce la preoccupazione per le aziende agricole, soprattutto ortofrutticole, che si trovano nell'area colpita dall'incendio. L'auspicio di Coldiretti Lazio è quello che 'le verifiche sulla qualità dell'aria e dei terreni vengano effettuate con la massima tempestività'.