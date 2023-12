Ma cos’è questa crisi?

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Rodolfo De Angelis, compositore e cantante futurista, napoletano, in una sua canzone di tanti anni fa, nella prima metà del secolo scorso, si chiedeva ironicamente e allo stesso modo si rispondeva, cosa fosse in realtà la, l’onda lunga di quella degli USA del ’29 che fu avvertita sensibilmente anche in Italia. Quel compositore doveva aver visto molto avanti nel tempo, probabilmente fino a questi giorni. Il motivo di tanta lungimiranza di quello stesso va ricercato nell’ invito che rivolgeva a chi stesse ascoltando la sua canzone, in cui quella domanda era ripetuta come un ritornello. La risposta a quel quesito era l’invito a spendere banconote di grosso taglio, per non farsi mancare niente, come si dice ancora oggi a Napoli. In effetti, che entrambi gli emisferi, quello occidentale e quello orientale, stiano attraversando, seppure per cause molto diverse tra ...