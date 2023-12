“Ma che figura…” Grande Fratello | la scoperta su Anita e il pubblico impazzisce all’istante

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nuovo caso all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà e di mezzo naturalmente c’èOlivieri, il personaggio più discusso di questa edizione. Ilormai l’ha da mesi nel mirino e vede ogni suo passo falso. Adesso è giunto il momento del lettera-gate, al2023. Se l’è scritta da sola? Ovvio ma comunque sempre necessario specificare che al momento si sta parlando solo di indiscrezioni e teorie emerse da Twitter, dove stanno girando due foto a confronto della lettera incriminata e di quelle cheOlivieri scrisse al2023 nei mesi. I parenti non c’entrerebbero a quanto dicono.dal ...

Dentro la casa del Grande Fratello non c’è un attimo di tregua, in attesa della puntata di stasera 13 novembre scoppia un altro, l’ennesimo, caso. ... (caffeinamagazine)

Per la gioia dei fan del Grande Fratello Beatrice Luzzi è tornata nella Casa. È successo nell’ultima puntata andata in onda, quella di sabato 23 ... (caffeinamagazine)

La Regione ha già provveduto a chiedere alle Asl di individuare un referentepossa seguire la ... ammissibile ma non finanziata e un secondo question time sulla ricomparsa delladello ...Il nostro sforzo ora deve essere di verità e di informazione: innalzare il livello di conoscenza delladi D'Amico e delle nostre idee, in particolare di un progettonon puòavere come ...