“Ma che ca**o fai? No” | la proposta di matrimonio nel centro di Roma finisce malissimo Il video è virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Avete presente quellentiche proposte dineldelle città d’arte, in una magica atmosfera con tanto di inginocchiamento e di “sì, lo voglio”? Ecco, dimenticate tutto. O quasi. C’è unche circola su TikTok, pubblicato dall’account N4MBER e che ha raccolto 1.3 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. “Lui la porta aper la chiederle di sposarla ma lei dice di NO”, si intitola. Già questo basterebbe per lasciare tutti a bocca aperta. Ma lo è ancora di più la modalità in cui ciò è avvenuto, oltre alla polemica che si è sollevata poco dopo. Ci troviamo in Largo Carlo Goldoni (per chi non conoscesi tratta sostanzialmente dell’incrocio tra Via Del Corso e Via dei Condotti. Qui, di recente, un ragazzo ha deciso di portare la fidanzata per farle la ...