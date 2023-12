Luis Alberto fuori in Supercoppa Italiana contro l’Inter? Le condizioni

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La Lazio sfiderànella semifinale del nuovo format della. Da capire se alla partita potrà partecipare, visto che si è infortunato a Empoli prima di Natale. Oggi per lui esami: è a forte rischio per l’Arabia Saudita, le. L’INFORTUNIO – “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatoreè stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partital’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori ...

