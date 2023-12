L' Ue fa la furba e aggira il veto di Orban per aiutare l' Ucraina | pronti altri 20 miliardi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L'Unione europea sta preparando un piano di riserva per fornire assistenza finanziaria all'per un importo di 20di euro. Secondo il Financial Times la ricerca di nuove opzioni di finanziamento si è resa necessaria dopo che il primo ministro ungherese Viktor, in occasione dell'ultimo vertice Ue di metà dicembre, ha bloccato un emendamento al bilancio comunitario che prevedeva lo stanziamento di 50di euro a favore dell'nel periodo 2024-2027. Il nuovo schema in discussione implica che i 27 Paesi assumeranno garanzie finanziarie per il bilancio dell'Ue, e consentiranno alla Commissione europea di prendere in prestito 20di euro sui mercati dei capitali perKiev. L'importo finale del finanziamento dipenderà dalle ...

Amato sui social per l'espressione simpatica eche mostra spesso negli scatti, pur non ... La richiesta costa infatti 300 euro, ai quali si somma una cifra di ingresso che sitra i 1.000 e ...... la consuetudine si è fatta diversa (piùma non per questo meno spietata): basta con le ... Ora, al timone della Rai arriverà Roberto Sergio , manager di lunga data che sinei corridoi di ...Aumento del Risparmio Familiare in Italia: Un Fenomeno in Contrasto con l'Inflazione In un contesto economico caratterizzato da crescente inflazione, un recente studio condotto da Intesa Sanpaolo e da ...