L' uccisione del generale scatena la guerra diretta tra Iran e Israele? Minaccia credibile

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lo scontro si fa sempre più acceso e rischia di sfociare davvero in unaaperta. L'«si riserva diritto legittimo e intrinseco, in base al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite, di rispondere con fermezza al momento opportuno, quando ritenuto necessario». È questo quanto afferma in una lettera al segretariodell'Onu, Antonio Guterres, l'ambasciatoreiano all'Onu, Amir Saeed Iravani, dopo l'lunedì in Siria di Seyed Razi Mousavi,dei Guardiani della Rivoluzione islamica (i Pasdaraniani) descritto da Teheran come un «consigliere militare in Siria». Nel testo di cui ha dato notizia l'agenzia ufficialeiana Irna, l'ambasciatore parla di «attacchi terroristici allarmanti e ...

