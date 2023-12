Lovere | litiga alla pista di pattinaggio e aggredisce carabiniere | 18enne bloccato con spray al peperoncino

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023). In evidente stato d’ebrezza hato con i gestori delladidel paese sulle rive del Lago d’Iseo e poi spinto ilintervenuto per calmarlo. È successo ala sera di Santo Stefano: undel paese, G.P. – alto quasi due metri -, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ubriaco, il ragazzo ha animatamente discusso con i proprietari delsituato nella zona del porto di, che sono stati costretti a chiamare i carabinieri. Una volta giunti sul posto i militari – che hanno anche provato a chiamare il padre del ragazzo per calmarlo, conoscendolo di persona – ilha provato ad avvicinarsi minacciosamente ai gestori, incontrando la resistenza ...