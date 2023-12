Lotto e SuperEnalotto | estrazioni di Oggi mercoledì 27 dicembre 2023 | numeri e combinazione vincente

In diretta i numeri delle estrazioni deldi oggi, mercoledì 27 dicembre. I risultati in tempo reale, con i numeri dele del 10eLotto. Le estrazioni die 10eLotto previste per il 26 dicembre sono state ......e 10 e. Oggi si recupera l'estrazione posticipata ieri, giorno di Santo Stefano. Per il nuovo appuntamento settimanale con il, si riparte invece domani sera con un jackpot ...Appuntamento straordinario del mercoledì per il Lotto ed il 10eLotto. Al Lotto è possibile puntare diverse combinazioni. Estratto: per vincere basta indovinare un numero tra quelli in gioco Estratto ...Alla caccia anche oggi dei numeri vincenti. Oggi, mercoledì 27 23 dicembre, nuova caccia al jackpot del Superenalotto (si recupera l'estrazione non ...