L' oroscopo di Paolo Fox | come andranno i segni in amore | lavoro e fortuna

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)di rito,Fox si è presentato al pubblico e, a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, ha annunciato l'in diretta. È successo nello studio de I fatti vostri, il programma di cultura e di intrattenimento di Rai 2. "Il 2024 sarà un anno importante con Giove e Saturno in buon aspetto per alcuni. Giove andrà nel segno del Gemelli", ha premesso l'esperto, che quindi è passato a elencare le previsioni per il 2024, segno per segno. "Nessun pianeta contro" nè "intralci" per l'Ariete che, però, è sempre pronto ad accettare nuove sfide. Non esitare se si ha in cantiere un progetto importante. "Quelli tra aprile e giugno saranno mesi importanti anche per rinnovare un accordo in, per pensare a un figlio", ha detto. Assicurati "picchi di" e "novità". Voglia ...