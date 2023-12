Longhi | «D’accordo con le società contro la Superlega! Meritocrazia»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Brunosi oppone con fervore alla Superlega. Il giornalista e telecronista parla in questo modo su Radio Sportiva del caso. LA SUA POSIZIONE – Brunonon ne vuole sapere: «Io sonocon tutte leche si sono opposte alla Superlega, perché c’è già una Champions League completamente diversa dalla prossima stagione. Per quale motivo strutturare tutto sulla base di 64 squadre blasonate e stravolgere ogni cosa? Lae la sopravvivenza dei campionati nazionali devono essere fondamentali, con la Superlega perderebbe di valore tutto questo. Il ritorno delle televisioni sarebbe minore inoltre». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...

