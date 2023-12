“Lo hanno trovato morto in macchina” | si è suicidato Lee Sun-kyun | star di “Parasite”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) In una svolta scioccante e tragica, l’attore sudcoreano Lee Sun-, celebre per il suo ruolo nel film vincitore dell’Oscar ““, è stato. La notizia, diffusa dai media locali, cita fonti della polizia di Seul. Lee, 48 anni, è stato scoperto privo di sensi all’interno di un’auto parcheggiata in un parco nel cuore della capitale sudcoreana. pochi minuti fa è stata ufficializzata la causa della morte: l’attore si sarebbe. Lee Sun-era recentemente al centro di un’indagine per uso illegale di droghe, scandalo iniziato nell’ottobre scorso. L’attore si era difeso, affermando di essere stato ingannato nel consumo di droghe e denunciando di essere stato vittima di estorsioni. Queste accuse avevano gravemente danneggiato la sua reputazione, portando alla ...

