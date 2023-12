“Lo hanno trovato morto in macchina” | addio a Lee Sun-kyun | star di “Parasite”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) In una svolta scioccante e tragica, l’attore sudcoreano Lee Sun-, celebre per il suo ruolo nel film vincitore dell’Oscar ““, è stato. La notizia, diffusa dai media locali, cita fonti della polizia di Seul. Lee, 48 anni, è stato scoperto privo di sensi all’interno di un’auto parcheggiata in un parco nel cuore della capitale sudcoreana. Al momento, le circostanze esatte della sua morte restano incerte, con speculazioni sulla possibilità di un suicidio. Lee Sun-era recentemente al centro di un’indagine per uso illegale di droghe, scandalo iniziato nell’ottobre scorso. L’attore si era difeso, affermando di essere stato ingannato nel consumo di droghe e denunciando di essere stato vittima di estorsioni. Queste accuse avevano gravemente danneggiato la sua reputazione, ...

L'imprenditore sale sul palco col figlio in braccio e s'avventura in un colloquio in cui sembra parlare la stessa lingua della premier, dal fare ... (huffingtonpost)

Le richieste della Legaun muro in Fratelli d'Italia che ambisce a conquistare qualche Regione in più e il Veneto è un'occasione molto ambita. Le tensioni in Sardegna (con effetti ......massacro di Hamas del 7 ottobre - Medici senza frontiere e il ministero della Sanità di Hamas... che riferisce l'uccisione di alcuni tra le migliaia di sfollati che avevanorifugio nella ...Nelle prossime ore la Procura conferirà l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo di Singh, anche se le cause della morte sono sostanzialmente chiare. L’indagine, al momento, non sembra comunque ...Ancora non ufficiali le circostanze della sua morte. L’attore avrebbe lasciato alla famiglia un messaggio con intenzioni suicide ...