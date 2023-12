LIVE – Djokovic-Alcaraz 0-1 | Riyadh Season Tennis Cup 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ile latestuale di, incontro d’esibizione valevole per laCup. In attesa della trasferta australiana, Carlos e Nole fanno tappa in Arabia Saudita per una sfida d’esibizione. I due tornano ad affrontarsi a poco più di un mese dalla semifinale delle Atp Finals di Torino e si incontrano per la quinta volta in stagione, dopo aver dato vita – tra l’altro – a finali clamorose come quella di Wimbledon o di Cincinnati. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conpianificati con inizio fissato non prima delle ore 18.00. COME SEGUIREIN TV PER AGGIORNARE ILFARE ...

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Non ci saranno punti in palio per il ranking Atp ma lo spettacolo è garantito: Novake Carlos Alcaraz (rispettivamente n.1 e n.2 al mondo ) si sfidano in un match d'esibizione valido per la ' Riyadh Season Tennis Cup '. Il match è in programma alla ' Kingdom Arena ' di Riyadh ...Alle 17 (in tv) secondo atto dello show con i primi due tennisti del ranking, il serbo Novake lo spagnolo Carlos Alcaraz , ancora una volta di fronte come nelle finali di Wimbledon (...The Sporting News is providing live updates and highlights from the Riyadh Season Tennis Cup taking placing in Saudi Arabia.Ad un mese dalle emozioni di Coppa a Malaga si è già in astinenza da tennis! E SuperTennis provvede con la Riyadh Season Tennis Cup sul veloce ...